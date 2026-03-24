سالم بن هويدن: الذيد عازم على خطف بطاقة التأهل لـ«المحترفين»

أشاد سالم بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، بالنتائج المميزة التي يحققها الفريق الأول لكرة القدم ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى «الهواة»، والتي أسهمت في احتلال الفريق البنفسجي مركز الوصافة خلف يونايتد متصدر المسابقة.

وأكد الكتبي لـ«البيان»، أن الطموح لا يزال كبيراً لمواصلة الأداء بنفس الرتم خلال المباريات المقبلة، مشدداً على أهمية الحفاظ على التركيز العالي، لا سيما أن مشوار المنافسة لا يزال طويلاً ويتطلب جاهزية كاملة في جميع خطوط الفريق.



وأثنى بن هويدن على الجهود التي يبذلها مدرب الفريق الجزائري فؤاد بومضل وجهازه الفني المعاون، الذي يواصل عمله مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن قرار مجلس الإدارة بالإبقاء على الجهاز الفني جاء بهدف تعزيز الاستقرار الفني، وهو ما انعكس إيجاباً على نتائج الفريق.

كما نوه بالدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به النادي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إضافة إلى المتابعة المستمرة من مجلس الشارقة الرياضي، مؤكداً أن هذا الدعم كان له بالغ الأثر في ظهور الفريق بمستوى مميز هذا الموسم، واحتلاله المركز الثاني في جدول الترتيب.



وأشار الكتبي، إلى أن التعاقدات الناجحة التي أبرمها مجلس الإدارة مع مجموعة من أفضل اللاعبين المحليين والمحترفين الأجانب أسهمت بشكل واضح في قوة الفريق، معرباً عن أمله في أن تتوج هذه الجهود بتحقيق حلم التأهل إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وواصل: المهمة لن تكون سهلة، في ظل وجود مباريات صعبة تتطلب جهداً كبيراً من لاعبي الفريق الأول، مؤكداً ضرورة الحفاظ على السجل المميز للفريق، والذي وصل إلى 11 مباراة متتالية دون خسارة، وهو إنجاز مهم يعكس قوة الأداء وروح الفريق. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية مواصلة المشوار بنفس الروح والعزيمة خلال المباريات المقبلة، من أجل تحقيق الهدف المنشود.



يذكر أن الذيد يحتل حالياً المركز الثاني برصيد 37 نقطة، خلف يونايتد المتصدر برصيد 43 نقطة، وكان الفريق قد حقق فوزاً مهماً على الاتفاق في الجولة الماضية، على أن يلتقي يوم 5 أبريل المقبل مع جاره الحمرية، الذي يصارع للهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.