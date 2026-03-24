لاعب صومالي يتحدى ناديه الإنجليزي برسالة سخرية جماعية (فيديو)



أثار لاعب دولي صومالي يدعى زكريا حسن، ويلعب في نادي ويلدستون، أحد أندية الدرجة الخامسة في إنجلترا، جدلاً على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن تحدى ناديه بطريقة استفزازية على خلفية الأزمة التي خلفها نتيجة خوضه مباريات في إحدى البطولات الترفيهية دون إذن رسمي من ناديه.



اللاعب الذي يبلغ من العمر 24 عاماً وخاض مع منتخب بلاده (الصومال) 10 مباريات دولية، قرر خوض تجربة مختلفة في عالم كرة القدم الترفيهية، حيث انضم إلى فريق برايم إف سي، بقيادة يوتيوبر يدعى كي إس آي.



وجاءت البداية عندما ظهر اللاعب في إحدى مباريات بطولة تسمى «بالر ليغ» وتبث عبر شبكة «سكاي»، وهي مسابقة كرة قدم سريعة الوتيرة، بفرق مكونة من 6 لاعبين، وتقام على ملاعب صغيرة، واكتسبت شعبية أخيراً بفضل مشاركة مؤثرين بارزين ونجوم محترفين سابقين، ورغم أنها توفر للاعبين منصة للترويج لأنفسهم، إلا أنها غالباً ما تثير خلافات مع الأندية المحترفة وشبه المحترفة التي تخشى تعرض لاعبيها للإصابة خارج مباريات الدوري المعتمدة.



ودفع ظهور زكريا حسن في البطولة ناديه لإصدار بيان رسمي غاضب يؤكد فيه عدم علمه أو منحه الإذن بالمشاركة، ورغم ذلك، صعد اللاعب الموقف وشارك مجدداً في الجولة التالية، متحدياً موقف ناديه بشكل علني.



الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تحول إلى سخرية مباشرة من النادي، بعدما ظهر حسن في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للبطولة الترفيهية على «إنستغرام» برفقة زملائه في الفريق وهم يرتدون قمصاناً طُبع عليها نص بيان نادي ويلدستون، وذلك بحسب صحيفة «الصن» البريطانية، في خطوة اعتبرها كثيرون استفزازاً واضحاً وتصرفاً غير أخلاقي.



لكن هذا التحدي قد يكلفه الكثير، إذ أكد ناديه احتفاظه بتسجيل اللاعب، مع استبعاده من المباريات حتى نهاية الموسم، وسط تقارير عن فتح تحقيق قد يؤدي إلى فرض عقوبات انضباطية.