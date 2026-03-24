زيدان يستعد لخلافة ديشامب في تدريب منتخب فرنسا



كشفت تقارير إعلامية أن أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان سوف يتولى تدريب المنتخب الفرنسي بعد انتهاء كأس العالم هذا الصيف.



وعزز فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، من حدة التكهنات في مقابلة مع صحيفة «لو فيجارو»، اليوم الثلاثاء، عندما سئل عن خليفة ديدييه ديشامب، المدير الفني الحالي لمنتخب (الديوك).



ورد ديالو قائلاً «نعم، أعرف اسمه»، وفي فرنسا، ليس سراً أن زيدان، الفائز بكأس العالم عام 1998 والمدرب السابق لريال مدريد الإسباني، هو من سيتولى المسؤولية خلفاً لديشامب.



وكان رحيل ديشامب واضحاً منذ مطلع عام 2025، حيث تولى لاعب خط الوسط السابق تدريب المنتخب الفرنسي عام 2012، وقاد الفريق للفوز بكأس العالم عام 2018 قي روسيا، قبل أن يخسر نهائي النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر قبل 4 أعوام أمام منتخب الأرجنتين بركلات الترجيح.



وتحت قيادة ديشامب، حصل منتخب فرنسا على المركز الثاني بكأس أمم أوروبا، التي استضافتها ملاعبه عام 2016، قبل أن يتوج بدوري أمم أوروبا عام 2021.



وأضاف ديالو: «يعتبر المنتخب الفرنسي من بين الأفضل في العالم حالياً، وليس كل شخص قادر على تدريبه. نحن بحاجة إلى شخص يستوفي معايير عدة ويحظى بدعم الشعب الفرنسي، لأن هذا المنتخب هو ملك لهذا الشعب».



ويبدو أن زيدان (53 عاماً) هو الأنسب لهذه المعايير، فقد فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد الإسباني بين عامي 2016 و2018، وبعد استقالته، عاد إلى النادي الملكي عام 2019 وقاده للفوز بلقب الدوري المحلي مجدداً عام 2020، علماً أنه لم يتول أي منصب تدريبي منذ عام 2021.



وذكرت صحيفة (ليكيب) الرياضية الفرنسية أن زيدان يعمل منذ فترة على تشكيل طاقمه التدريبي.



وقد أعرب زيدان، الحائز على جائزة أفضل لاعب في العالم ثلاث مرات، أكثر من مرة، عن رغبته في تولي أهم منصب تدريبي في فرنسا.



وأكد زيدان أخيراً «أشعر وكأنني في بيتي في المنتخب الفرنسي، حيث قضيت ما يقرب من 12 أو 13 أو 14 عاماً كلاعب. إنه حلم بالنسبة لي بالتأكيد».