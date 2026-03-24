12 مليون دولار في انتظار بطل آسيا

ستتعرف الأندية الثمانية المتأهلة لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، على طريقها نحو المجد من خلال عملية سحب القرعة غدًا الأربعاء، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ومع بقاء أقل من شهر على انطلاق المرحلة الختامية من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 بنظام التجمع، ستحدد مراسم سحب القرعة المواجهات ابتداءً من دور الثمانية وصولًا إلى النهائي، حيث تقام جميع المباريات السبع بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل/نيسان المقبل في مدينة جدة السعودية.

وسيكون عشاق كرة القدم في آسيا على موعد مع مواجهات مثيرة بين أندية المنطقتين في دور الثمانية، حيث لن يكون هناك تقسيم إقليمي بين الغرب والشرق، إذ تأهلت أربعة أندية من الشرق من دور الـ16 في وقت سابق من هذا الشهر، فيما سيتم تحديد الأندية الأربعة المتبقية من الغرب الشهر المقبل.

وواصل نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني مشواره القاري الحلم في أول مشاركة له، بعدما بلغ هذا الدور، في حين يخوض نادي جوهور دار التعظيم الماليزي منافسات دور الثمانية للمرة الأولى.

وتشهد مراسم القرعة حضور الأسطورة السعودية حسين عبدالغني كضيف شرف، حيث سيتولى مهمة مساعد القرعة.

وشارك عبدالغني (49 عامًا) في 138 مباراة دولية مع منتخب السعودية، ليحتل المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب «الأخضر»، كما توج بلقب كأس أمم آسيا عام 1996، وعلى صعيد الأندية قام بتمثيل كلٍّ من الأهلي والنصر السعوديين، وخاض 39 مباراة في دوري أبطال آسيا.

وسيتم تقسيم الأندية الثمانية المشاركة في الأدوار النهائية إلى مستويين بحسب المنطقة، على أن يتم تحديد النادي الأعلى تصنيفًا في كل مستوى استنادًا إلى نتائجه في مرحلة الدوري، حسبما أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي.

ونظرًا لعدم تأكيد أندية الغرب بعد، سيتم تخصيص أماكن مؤقتة لها، على أن يتم تصنيفها وفقًا لنتائج النادي الأعلى تصنيفًا ضمن كل مواجهة.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى في دور الثمانية يوم 16 أبريل/نيسان المقبل، تليها المباراتان الثانية والثالثة في اليوم التالي، على أن تجرى المباراة الرابعة يوم 18 من الشهر نفسه.

أما مباراتا الدور قبل النهائي في البطولة، فستقامان يومي 20 و21 أبريل/نيسان على التوالي.

وسيتم تتويج بطل القارة على مستوى الأندية في المباراة النهائية المرتقبة يوم 25 أبريل/نيسان على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، حيث ينتظر الفائز مجدًا قاريًا وجائزة مالية قياسية لا تقل عن 12 مليون دولار أمريكي.