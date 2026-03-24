هيثم حسن يبدأ مشواره مع منتخب مصر

رحب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، بهيثم حسن، لاعب فريق ريال أوفييدو الإسباني، وذلك بعد انضمامه لأول مرة إلى صفوف المنتخب.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر «فيسبوك» أن حسام حسن، إلى جانب إبراهيم حسن، مدير المنتخب، حرصا على الترحيب باللاعب الذي انضم إلى المعسكر المقام حاليًا بمركز المنتخبات.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة السعودية يوم 27 مارس/آذار الجاري في مدينة جدة السعودية، ثم إسبانيا يوم 31 من الشهر ذاته في مدينة برشلونة، وذلك في إطار استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

ويخوض منتخب مصر تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، حتى موعد السفر يوم 25 من الشهر الحالي إلى جدة لمواجهة السعودية، ثم السفر يوم 28 لمواجهة منتخب إسبانيا يوم 31 مارس على أرضه.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.