الوداد يعلن إنهاء التعاقد مع بنهاشم

أعلن الوداد الرياضي، المنافس في الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الاثنين، رحيل محمد أمين بنهاشم عن تدريب الفريق بالتراضي بين الطرفين.

وقال الوداد في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» إنه «قرر الانفصال عن السيد محمد أمين بنهاشم كمدرب للفريق الأول، بالتراضي بين الطرفين»، وقدم له الشكر «على كل ما قدمه من مجهودات خلال فترة إشرافه على الفريق، متمنيًا له كامل التوفيق والنجاح».

وجاء ذلك عقب خروج الوداد من دور الثمانية بكأس الكونفدرالية على يد أولمبيك آسفي، أمس الأحد.

وتقدم أولمبيك آسفي إلى الدور قبل النهائي في الكونفدرالية رغم تعادله المثير 2-2 مع عشرة لاعبين من مضيفه الوداد، إذ استفاد آسفي من التعادل 1-1 على ملعبه في مباراة الذهاب، ليتأهل بفارق الهدف الاعتباري بعدما سجل هدفين على ملعب مضيفه الوداد.

ويحتل الوداد المركز الثاني في الدوري المغربي برصيد 29 نقطة حصدها خلال 12 مباراة، ويتأخر بفارق نقطة واحدة خلف الرجاء الرياضي، الذي خاض 15 مباراة حتى الآن.