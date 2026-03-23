الإصابات تضرب منتخب هولندا وديباي أبرز الغائبين المحتملين

قال رونالد كومان، مدرب هولندا، اليوم الاثنين، إنه من غير المرجح أن يشارك المهاجم ممفيس ديباي ضمن صفوف المنتخب في مباراتيه الوديتين المقررتين أمام النرويج والإكوادور، استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وشهدت تشكيلة هولندا تغييرًا اضطراريًا متأخرًا، باستدعاء لوتشاريل جيرترويدا، مدافع سندرلاند، ليحل محل يورين تيمبر، لاعب أرسنال، الذي تعرض لإصابة.

واضطر ديباي (32 عامًا)، أبرز هدافي منتخب بلاده برصيد 55 هدفًا، للخروج بسبب الإصابة بعد 20 دقيقة من اللعب، أمس الأحد، خلال مباراة فريقه كورينثيانز أمام فلامنجو.

وقال كومان إن ديباي خضع لأشعة، اليوم الاثنين، لكن النتائج لم تظهر بعد.

وأضاف في مؤتمر صحفي: «لا يزال بإمكانه السفر، لكن الوضع لا يبدو جيدًا».

وينضم ديباي إلى قائمة طويلة من حالات الإصابة في منتخب هولندا، تضم فرينكي دي يونج، وماتيس دي ليخت، وإيمانيول إميغا، وجاستن كلويفرت، والحارس روبن روفس.

وقال كومان بشأن الإصابات: «اعتدنا على ذلك... يُستبعد اللاعبون بأعداد كبيرة».

وأضاف: «لدينا العديد من الحصص التدريبية، لكنني أعتقد أننا بحاجة إلى توخي الحذر الشديد مع اللاعبين. إنهم يأتون وهم يعانون من شكاوى متنوعة».

وأبدى خيبة أمله إزاء قرار النرويج بإراحة إرلينج هالاند هذا الأسبوع، قائلًا: «إنه دائمًا ما يشكل تحديًا كبيرًا لدفاعنا، وهو أفضل مهاجم في أوروبا. لكنني أتفهم سبب اتخاذ مدربهم لهذا القرار».

وتواجه هولندا النرويج يوم الجمعة في أمستردام، ثم تواجه الإكوادور يوم الثلاثاء المقبل في أيندهوفن، استعدادًا لكأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتتنافس هولندا في كأس العالم ضمن مجموعة تضم اليابان وتونس والفائز في الملحق الأوروبي.