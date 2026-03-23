ويمبلي خارج الخدمة.. نقل مباراة درع المجتمع إلى ويلز

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن مباراة درع المجتمع ستقام في استاد برينسيبالتي في كارديف خلال شهر أغسطس المقبل، بعد أن أصبح استاد ويمبلي غير متاح بسبب سلسلة من الحفلات الموسيقية.

وتم حجز استاد ويمبلي لإقامة عدة حفلات لنجم البوب الكندي «ذا ويك إند» في تلك التواريخ.

ومن المقرر أن يبدأ موسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مطلع الأسبوع الذي يبدأ في 22 أغسطس/آب، على أن تقام مباراة درع المجتمع في 16 من الشهر ذاته.

وستقام المباراة على استاد الرجبي في ويلز للمرة الأولى منذ عام 2006.

وقال جافين مارشال، المدير المالي والتشغيلي للاتحاد الويلزي للرجبي: «نحن سعداء للغاية بعودة مباراة درع المجتمع، التي ينظمها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلى استاد برينسيبالتي».

وأضاف: «تحتل هذه المباراة مكانة خاصة في تاريخ الملعب، واستضافتها مرة أخرى لأول مرة منذ 20 عامًا هي لحظة فخر هائلة للجميع هنا».

واستضاف الملعب، الذي يتسع لأكثر من 74 ألف متفرج، درع المجتمع ست مرات بين عامي 2001 و2006 أثناء إعادة تطوير استاد ويمبلي.

وقد يكون لنقل المباراة إلى كارديف آثار تجارية، حيث توفر سعة ويمبلي البالغة 90 ألف مقعد ومكانته كملعب وطني تابع للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيرادات أكبر في يوم المباراة وفرصًا أكبر للضيافة.