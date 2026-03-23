إصابة المجبري تبعده عن منتخب تونس

أعلن نادي بيرنلي المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن لاعبه التونسي حنبعل المجبري تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، مما سيبعده عن المشاركة مع منتخب بلاده في الفترة المقبلة.

وقال سكوت باركر، مدرب بيرنلي، خلال مؤتمر صحفي: «يبدو أنه أصيب بالتواء في عضلات الفخذ الخلفية، تعرض له خلال لقاء فولهام. الأمر محبط».

وسقط المجبري في الدقيقة 18 من مباراة فريقه أمام فولهام يوم السبت الماضي ضمن الجولة 31، قبل أن يطلب اللاعب التغيير.

وانتهت المباراة بخسارة بيرنلي بنتيجة 3-1، ليزداد موقفه تأزمًا بعد أن تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وأضاف باركر أن الإصابة ستفرض على المجبري (23 عامًا) البقاء في إنجلترا لتلقي العلاج والمتابعة، قبل تحديد موعد عودته إلى الملاعب.

وتوجه المنتخب التونسي اليوم إلى تورنتو لخوض مباراتين وديتين ضد منتخبي هايتي وكندا الأسبوع المقبل، في إطار تحضيراته لكأس العالم.

ويعد المجبري أحد العناصر الأساسية في تشكيلة تونس، وغيابه يمثل تحديًا كبيرًا لمنتخب بلاده في المباريات المقبلة.

وتلعب تونس ضمن المجموعة السادسة في النهائيات المقامة في أمريكا الشمالية، والتي تضم اليابان وهولندا ومنتخبًا سيتم تحديده لاحقًا بعد حسم مباريات الملحق.