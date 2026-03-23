غياب ماجاليس يزيد متاعب دفاع البرازيل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن جابرييل ماجاليس، مدافع أرسنال، سيغيب عن المنتخب في مباراتيه الوديتين أمام فرنسا وكرواتيا بسبب آلام في الركبة اليمنى.

وقال الاتحاد، عبر موقعه الرسمي: «المدافع اشتكى من آلام في ركبته اليمنى عقب المباراة أمام مانشستر سيتي».

وجاء ذلك عقب مشاركة ماجاليس مع أرسنال في الخسارة 0-2 أمام مانشستر سيتي، أمس الأحد، في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على ملعب ويمبلي.

وأضاف الاتحاد البرازيلي أن الفحوص الطبية التي خضع لها اللاعب أكدت عدم جاهزيته للمشاركة في وديتي فرنسا وكرواتيا، المقررتين في بوسطن وأورلاندو يومي 26 و31 مارس/آذار الجاري، على الترتيب.

وتأتي المباراتان في إطار الاستعدادات لكأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وأشار الاتحاد إلى أنه لن يتم استدعاء لاعب آخر ليحل محل ماجاليس في تشكيلة البرازيل للمباراتين.