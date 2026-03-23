الاتحاد الفرنسي يستثمر اسم زيدان لتعزيز الإيرادات

بدأ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مفاوضات مع بعض الرعاة بشأن حقبة جديدة، ترتبط باحتمالية تولي زين الدين زيدان منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن الاتحاد الفرنسي يأمل في زيادة عوائده من الرعاة.

ووصفت الصحيفة وجود «زيزو» على رأس الجهاز الفني لمنتخب «الديوك» بأنه صورة دعائية لا تُقدر بثمن.

وأشارت إلى أنه لا أحد يشك، خلال الأشهر القليلة الماضية، في أن زيدان سيكون المدير الفني لمنتخب فرنسا بعد انتهاء مشواره في كأس العالم، خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.

ويقود المنتخب الفرنسي حاليًا المدرب ديديه ديشان، الذي ينتهي تعاقده بنهاية مشوار الفريق في كأس العالم 2026، وقد أكد أنه لن يجدد عقده، رغم النجاحات الكبيرة التي حققها خلال 14 عامًا من قيادته للمنتخب.

ويبقى زيدان متفرغًا دون عمل منذ انتهاء ولايته الثانية في تدريب ريال مدريد الإسباني صيف عام 2021.

أما ديشان، فيعمل مديرًا فنيًا للمنتخب منذ صيف 2012، وقاد فرنسا للتتويج بلقب كأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا 2021، إضافة إلى وصافة كأس العالم 2022 وبرونزية دوري الأمم في 2025.

وسيبدأ منتخب فرنسا مشواره في كأس العالم المقبلة من المجموعة التاسعة، التي تضم أيضًا السنغال والنرويج، إلى جانب المنتخب المتأهل من الملحق.