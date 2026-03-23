نجم ألمانيا السابق يدخل عالم التحليل في مونديال 2026

قال توماس مولر، الفائز بلقب كأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني، إنه يشعر بالقلق وهو يستعد لخوض أولى تجاربه كمحلل رياضي في بطولة كبرى.

ولا يزال مولر، البالغ من العمر 36 عامًا، والذي اعتزل اللعب الدولي بعد بطولة أمم أوروبا 2024، يلعب مع فريق فانكوفر وايتكابس في الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسيقدم تحليلاته على قناة «ماجنتا تي في» خلال بطولة كأس العالم التي تُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين.

وقال مولر للصحفيين، اليوم الاثنين، خلال الكشف عن الفريق التحليلي لماجنتا تي في لتحليل مباريات كأس العالم: «أشعر بالفضول والتوتر في الوقت نفسه تجاه كيفية سير الأمور».

وسينضم إليه في التحليل على القناة زميله في المنتخب الألماني الفائز بكأس العالم 2014 ماتس هوملز، والبطلة الأولمبية تابيا كيمي، والمدرب السابق لفريقي بوروسيا دورتموند وليفربول يورجن كلوب.

وستعرض القناة، المملوكة لشركة «دويتشه تيليكوم»، 44 مباراة بشكل حصري داخل ألمانيا، بالإضافة إلى جميع المباريات الـ60 الأخرى مباشرة، فيما تم منح حقوق البث لقناتي «آيه آر دي» و«زد دي إف» الحكوميتين.

وبموجب القانون الألماني، يجب بث مباريات المنتخب الألماني، بما فيها المباراة الافتتاحية ومباراتا قبل النهائي والنهائي، على قنوات التلفزيون المجانية.