مشاجرة داخل الملعب تنهي مشوار لاعبين في نادٍ إنجليزي

أبلغ نادي إيه إف سي راشدن أند دايموندز، أحد فرق دوري الدرجة الثامنة الإنجليزي، لاعبين من صفوفه بإمكانية رحيلهما، بعد طرد الثنائي نتيجة مشاجرة بينهما خلال مباراة خسرها الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن برونو أندرادي، الذي سبق له اللعب لأندية محترفة منها كوينز بارك رينجرز ولينكولن وسالفورد، تعرض للطرد إثر مشاجرة دون داعٍ مع زميله تايلر وينترز بعد 20 دقيقة فقط من المباراة التي خسرها الفريق بنتيجة 0-3 أمام لوبورو ستودنتس، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الشمالي لمنطقة ميدلاندز، يوم السبت.

وقال النادي الإنجليزي في بيان رسمي: «لقد أبلغنا برونو أندرادي وتايلر وينترز بأنه لن يتم اختيارهما لما تبقى من منافسات الموسم الجاري 2025-2026، ولهما الحرية أيضًا في البحث عن نادٍ آخر».

وأضاف البيان: «ما فعله الثنائي لا يعكس قيم ومعايير نادينا».

وانضم أندرادي (32 عامًا) وزميله وينترز (20 عامًا) إلى صفوف النادي في عام 2025.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن إيه إف سي راشدن أند دايموندز يمثل نسخة مُعاد تشكيلها من النادي الذي كان يلعب سابقًا في أحد الدوريات الإنجليزية المحترفة.