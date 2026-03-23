ضجة جديدة حول ديباي بعد واقعة الهاتف

يواصل النجم الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم كورينثيانز، إثارة الجدل في الصحف ووسائل الإعلام البرازيلية لأسباب عديدة.

وخطف ديباي الأضواء بهدف رائع سجله قبل أيام قليلة في شباك سانتوس، الذي يضم بين صفوفه النجم البرازيلي المخضرم نيمار.

لكن اللاعب الهولندي لم يقدم أداءً جيدًا في مباراة فريقه أمام فلامنجو، أمس الأحد، وغادر الملعب بعد 22 دقيقة فقط بسبب شكواه من آلام، وطلب استبداله، ثم توجه إلى غرفة خلع الملابس.

وفي الشوط الثاني، شوهد ديباي وهو يجري مكالمة هاتفية لعدة دقائق عبر هاتفه المحمول أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء، قبل أن يقترب منه أحد أعضاء الجهاز الفني ويطالبه بترك الهاتف.

وأوضح ديباي سبب تصرفه، برسالة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، قائلًا: «أريد التأكيد أن هذه المكالمة كانت مع الجهاز الطبي لمنتخب هولندا، وقررت التواجد على مقاعد البدلاء لدعم زملائي رغم أنه كان بإمكاني البقاء في غرفة الملابس بسبب الإصابة».

وأضاف: «بالطبع أنا محبط من نتيجة المباراة، وسنواصل العمل لتحقيق نتائج أفضل في الفترة المقبلة».

ويحلم ممفيس ديباي (32 عامًا) بالتواجد ضمن قائمة هولندا في كأس العالم، ويتعرض لكثير من الانتقادات بسبب ذلك، إضافة إلى الضجة المثارة بشأن راتبه السنوي الضخم، حيث يتقاضى 13 مليون يورو، وسط صعوبات مالية يعاني منها كورينثيانز، الذي يدين للاعبه الهولندي بحوالي 5 ملايين يورو.

وكان ديباي قد صرح قبل أيام قليلة قائلًا: «أشعر أن الكثيرين يعملون ضد كورينثيانز، لأنه عندما يأتي شخص بمواصفاتي وطباعي وشخصيتي إلى البرازيل، ويبدأ الفريق في النجاح وتتحدث جماهيره عن استعادة الأمجاد والألقاب، وهو أمر لا يعجب البعض، أجد من يتحدث عن أمور أخرى مثل تفاصيل تعاقدي، التي لا يتقبلها الناس ولا يمكن التعليق عليها، فكل شيء مكشوف للجميع، إلا الحقيقة في بعض الأحيان».