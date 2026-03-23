سيميوني ينتقد أداء أتلتيكو ويتهرب من تكرار الإجابة

بدا دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، محبطًا بعد خسارة فريقه بنتيجة 2-3 في الديربي أمام ريال مدريد، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال سيميوني، عقب اللقاء الذي أُقيم على ملعب سانتياجو برنابيو: «لا أعتقد أن عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ماركوس يورينتي هو سبب خسارتنا، بل لم نستغل الفرص التي سنحت لنا في مباراة كنا نستحق فيها الخروج بالتعادل على الأقل».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «كان بإمكاننا تقديم المزيد، وكانت لدينا فرصة للسيطرة على المباراة بشكل أفضل عندما تقدمنا بالهدف الأول، وكان بالإمكان خلق فرص تهديفية أخرى، وعندما تفرط في كل ذلك أمام منافس قوي ونرتكب الأخطاء، فإننا سنتأثر سلبًا».

وتابع، في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «لقد افتقرنا لعدة أمور، مثل السيطرة على المباراة بعد التقدم 1-0، وافتقرنا أيضًا للقدرة الدفاعية، وكذلك الحلول الهجومية لم تكن جيدة».

وبشأن سبب استقبال فريقه هدفين في غضون دقائق قليلة، بدا سيميوني منزعجًا، ليرد قائلًا: «لقد شرحت تحليلي للمباراة أربع مرات، وليس لدي المزيد لأقوله».