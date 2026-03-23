صراع الوصافة يشتعل في «الهواة» و7 أندية مهددة بالهبوط

على الرغم من تأجيل مواجهة يونايتد، متصدر الترتيب، أمام حتا بسبب مشاركة الأول في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، حيث واجه العين في لقاء قوي انتهى بفوز «الزعيم» بهدفين دون رد ليحجز بطاقة التأهل إلى النهائي المرتقب أمام الجزيرة، فإن ذلك لم يؤثر على صدارة فريق المدرب الإيطالي بيرلو لدوري الدرجة الأولى.

ويواصل يونايتد، الملقب بـ«الحصان الأسود»، تربعه على القمة برصيد 43 نقطة، محافظًا على موقعه رغم غيابه عن الجولة، في وقت انتقلت فيه الإثارة إلى سباق المركز الثاني «الوصيف»، الذي شهد تحولات دراماتيكية خلال الجولة الأخيرة وفرض نفسه بقوة خلال مباريات الأسبوع 21 من المسابقة.

وكان دبا الحصن يحتفظ بالوصافة لعدة جولات، إلا أن خسارته أمام الإمارات قلبت الموازين، لتذهب المرتبة الثانية إلى فريق الذيد، الذي يواصل تطوره تحت قيادة مدربه الجزائري فؤاد بومضل، بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة، بينما تراجع دبا الحصن إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة، ما يعكس شدة التنافس في المراكز المتقدمة.

ويأتي العربي في المركز الرابع برصيد 35 نقطة، محافظًا على حظوظه في المنافسة، بينما يحتل كل من العروبة وحتا المركزين الخامس والسادس برصيد 34 نقطة لكل منهما، مع أفضلية لحتا الذي يملك مباراة مؤجلة أمام المتصدر يونايتد، والمقرر إقامتها يوم 27 من الشهر الجاري، وهي مواجهة قد تعيد رسم ملامح جدول الترتيب في القمة.

وعلى صعيد القاع، لا تزال حسابات الهبوط معقدة ومفتوحة على جميع الاحتمالات، حيث تقف سبعة أندية تحت تهديد حقيقي بمغادرة دوري الدرجة الأولى، في ظل تقارب النقاط وعدم قدرة هذه الفرق على تأمين مواقعها بشكل مريح.

ويتذيل الاتفاق جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد خسارته الأخيرة أمام الذيد، فيما يأتي مجد قبله برصيد 14 نقطة بعد تعثره أمام العربي، ويحتل كل من مصفوت والجزيرة الحمراء المركزين الثاني عشر والثالث عشر برصيد 17 نقطة لكل منهما، عقب تعادلهما في مواجهة مباشرة انتهت بنتيجة 2-2.

كما تضم دائرة الخطر أندية سيتي، صاحب المركز التاسع برصيد 22 نقطة، وغلف يونايتد في المركز العاشر برصيد 21 نقطة، والحمرية في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، حيث لم تنجح هذه الفرق حتى الآن في طمأنة جماهيرها أو الابتعاد عن مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ما ينذر بجولات مثيرة في الأسابيع المقبلة.

وفي سباق الهدافين، وسع مهاجم الفجيرة، الفرنسي من أصول مغربية ساندر بنبشير، الفارق في صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفًا، مبتعدًا بفارق تسعة أهداف كاملة عن أقرب ملاحقيه، وهما صموئيل روزا لاعب حتا، وصموئيل لوبيز مهاجم يونايتد، اللذان يتساويان برصيد 12 هدفًا لكل منهما، ليقترب نجم الفجيرة من حسم اللقب التهديفي مبكرًا ما لم تحدث مفاجآت في الجولات المقبلة.