أربيلوا يشيد بروح فينيسيوس بعد ليلة الديربي

أشاد ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، بأداء البرازيلي فينيسيوس جونيور ودوره البارز في الفوز بمباراة الديربي على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس هدفين ليساهم في فوز ثمين للفريق الملكي، حافظ به على فارق النقاط الأربع مع برشلونة حامل اللقب ومتصدر الترتيب، وذلك في آخر جولة قبل فترة التوقف الدولي لشهر مارس/آذار الجاري.

وقال أربيلوا، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي على شبكة الإنترنت: «لقد قدم فينيسيوس أداءً رائعًا مرة أخرى، وأظهر موهبة وشخصية، وكان شجاعًا، ولم يتخوف من الفشل بعد إهدار أكثر من فرصة، بل واصل المحاولة وسجل هدفًا رائعًا منحنا الفوز في لحظة صعبة للغاية».

وأضاف المدرب الإسباني: «نحن محظوظون بوجود لاعب مثل فينيسيوس، بسبب التزامه وموهبته ورغبته الدائمة في قيادة الفريق. لا أعرف إن كان في أفضل لحظات مسيرته، لكنه قريب جدًا من ذلك».

وبشأن الفوز على أتلتيكو، قال مدرب الريال: «أكثر ما أعجبني هو صلابتنا الذهنية وإظهار شخصية الفريق أثناء المعاناة بسبب النقص العددي. أنا سعيد للغاية بأننا نجحنا في تحقيق هدفنا بالفوز وحصد النقاط الثلاث».

وأشار: «نقطة التحول هي تحقيق عدد من الانتصارات المتتالية في مباريات مهمة، مثل أتلتيكو مدريد في الدوري ومانشستر سيتي في دوري الأبطال قبل التوقف الدولي. وينتظرنا مشوار طويل وصعب للغاية في المنافسة على لقب الدوري، فكل مباراة ستكون صعبة».

وتطرق ألفارو أربيلوا للحديث عن طرد فيدريكو فالفيردي، قائد الفريق، ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف ضد أليكس باينا، لاعب أتلتيكو مدريد، في الشوط الثاني.

وقال مدرب الريال: «أولًا أشكر الحكم لحرصه على الحديث معي وشرح وجهة نظره، ولكنني أختلف معه. أرى أن فالفيردي لم يتعمد العنف، بل إنه تدخل عادي وارد في كرة القدم دون أي نية لإيذاء المنافس، لكننا عانينا كثيرًا بعد هذا الطرد».

وأوضح أربيلوا، في ختام تصريحاته، أن تحسن النتائج تدريجيًا تحت قيادته يرجع إلى انسجامه بمرور الوقت مع لاعبي الريال على المستويين الفني والشخصي، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من ضيق الوقت بسبب ضغط المباريات عند بداية توليه المسؤولية، بعد إقالة تشابي ألونسو في يناير/كانون الثاني الماضي.