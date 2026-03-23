«صقور الجديان» يرفضون ميسي.. السودان يعتذر عن مواجهة الأرجنتين لأسباب فنية

في خطوة مفاجئة، أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم اعتذاره الرسمي عن خوض مباراة ودية تاريخية كانت مقررة أمام منتخب الأرجنتين «بطل العالم»، خلال فترة التوقف الدولي «أيام الفيفا» في مارس الجاري بالعاصمة بوينس آيرس.

وأوضح المكتب التنفيذي للمنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن الدعوة الرسمية التي تلقاها من الاتحاد الأرجنتيني عرضت على المدير الفني للمنتخب السوداني، الغاني كواسي أبياه، وبعد دراسة متأنية قرر الجهاز الفني عدم خوض اللقاء في التوقيت الحالي، مفضّلًا التركيز على برنامج إعدادي خاص يتضمن عملية «إحلال وإبدال» في صفوف الفريق.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة المنتخبات أسامة عطا المنان: «إن مواجهة منتخب كبير مثل منتخب التانغو كانت فرصة لا تُقدر بثمن وتحقق فوائد كبيرة لصقور الجديان في كافة النواحي، لكن الجهاز الفني اعتذر لأسباب فنية لا نستطيع التدخل فيها، وللمدرب كواسي أبياه تقديراته التي نحترمها، وهو الأدرى بظروف منتخبه ولاعبيه والفوائد التي يمكن أن يحققها من المباراة، فكان قراره الاعتذار عنها، وأعتقد أن رؤية الجهاز الفني ترتكز على أداء مباراتين في فترة التوقف بسبب عملية الإحلال والإبدال التي يشهدها المنتخب الأول، وقد سبق للمدرب أن رفض مواجهة بوركينا فاسو من مباراة واحدة في واغادوغو، لكننا نحترم رؤيته التي تقوم على خوض مباراتين متدرجتين لتجربة العناصر الجديدة، بدلاً من السفر لخوض مباراة واحدة كبرى».

موريتانيا البديل

عقب الاعتذار السوداني، تحرك الاتحاد الأرجنتيني سريعًا لتعويض اللقاء، حيث استقر على مواجهة المنتخب الموريتاني في 27 مارس الجاري بملعب «لا بومبونيرا» العريق، كما يلتقي يوم 31 مارس منتخب غواتيمالا.

وستكون هذه المباراة بمثابة احتفالية وداعية لليونيل ميسي ورفاقه أمام جماهيرهم، قبل التوجه للمشاركة في مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.