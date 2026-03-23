الإصابة تُبعد إيزي عن وديتي إنجلترا

قال ميكل أرتيتا، مدرب أرسنال، إن لاعبه إبريتشي إيزي سيغيب عن مباراتي إنجلترا الوديتين ضد أوروجواي واليابان بسبب إصابة في ربلة الساق، وذلك بعد غياب لاعب الوسط المهاجم عن هزيمة فريقه 2-0 أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة.

وانضم إيزي إلى تشكيلة توماس توخيل، مدرب إنجلترا، المكونة من 35 لاعبًا يوم الجمعة الماضي، لخوض مباراتي أوروجواي على ملعب ويمبلي يوم الجمعة المقبل، واليابان على الملعب ذاته بعد أربعة أيام، وذلك ضمن استعداد المنتخب الإنجليزي لكأس العالم.

وقال أرتيتا للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان إيزي سيكون جاهزًا للعب مع المنتخب الإنجليزي: «لا، إنه خارج القائمة... علينا إجراء فحص آخر بالأشعة خلال ستة أو سبعة أيام وننتظر النتائج. إنها إصابة في الساق، ربلة الساق».

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن هارفي بارنز، جناح نيوكاسل يونايتد، قد يحل محل إيزي في تشكيلة إنجلترا.