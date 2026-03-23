العراق يبدأ معسكر مونتيري استعدادًا لملحق المونديال

أدى المنتخب العراقي، اليوم الاثنين، تدريبه الأول في مدينة مونتيري المكسيكية، استعدادًا لمباراة الملحق المؤهل لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ووصلت بعثة العراق إلى المكسيك أمس الأحد، قبل أكثر من أسبوع على مواجهة الفائز من مباراة بوليفيا أو سورينام في مونتيري يوم 31 مارس/آذار الحالي.

وكان الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب العراق، قد دعا إلى تأجيل مباراة فريقه في الملحق العالمي، في ظل الفوضى التي تشهدها حركة السفر بسبب الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال أرنولد، في وقت سابق من الشهر الحالي، إن حصر تشكيلة المنتخب على لاعبين مقيمين خارج العراق سيؤثر سلبًا على فرص التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1986.

ومن المقرر أن تلتقي بوليفيا وسورينام في قبل نهائي الملحق الدولي في مونتيري، يوم الخميس المقبل، لتحديد الفريق الذي سيواجه العراق في النهائي بعد خمسة أيام.

وتقام نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.