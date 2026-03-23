فوز صعب لروما يُكلف جاسبيريني صوته

تسببت حدة الانفعالات خلال فوز روما الصعب على ليتشي بهدف دون رد، أمس الأحد في الدوري الإيطالي، في فقدان المدرب جان بييرو جاسبيريني صوته، مما منعه من الظهور في المقابلات الصحفية المعتادة بعد المباراة أو عقد المؤتمر الصحفي الرسمي.

وأكد موقع «توتو ميركاتو ويب» أن مدرب روما لم يتحدث لشبكتي «دازن» و«سكاي»، مفضّلًا الصمت بعد المواجهة التي حسمها اللاعب الشاب روبينيو فاز بهدفه الأول بقميص روما.

ويأتي هذا الفوز في وقت حساس للغاية لجاسبيريني، حيث وضع حدًا لسلسلة من النتائج السلبية لروما، الذي تعرض لخسارتين وتعادل في آخر ثلاث مباريات بالدوري الإيطالي.

ورغم أهمية الانتصار في سباق المربع الذهبي، ما زال الغموض يحيط بمستقبل جاسبيريني، وسط تقارير تشير إلى وجود خلافات مع المدير الرياضي فريدريك ماسارا.

ورفع روما رصيده بهذا الفوز إلى 54 نقطة، ليتساوى مع يوفنتوس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن نادي كومو صاحب المركز الرابع، رغم الموسم المتذبذب الذي شهد خسارة فريق العاصمة في 14 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن.