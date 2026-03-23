إصابة ساليبا تُربك حسابات فرنسا قبل وديتي البرازيل وكولومبيا

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، استبعاد المدافع وليام ساليبا من تشكيلة المنتخب الأول بسبب الإصابة، على أن يحل محله ماكسينس لاكروا في القائمة التي ستواجه البرازيل وكولومبيا وديًا هذا الشهر.

وشارك ساليبا حتى النهاية في خسارة فريقه أرسنال 2-0 أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأحد، قبل أن يعلن الاتحاد الفرنسي إصابته.

وقال في بيان: «يعاني مدافع أرسنال من ألم في كاحله الأيسر، مما يتطلب العلاج وفترة راحة لا تقل عن عشرة أيام».

وأضاف الاتحاد الفرنسي: «قرر المدرب ديدييه ديشان استدعاء ماكسينس لاكروا».

وحصل مدافع كريستال بالاس (25 عامًا) على أول استدعاء له لمنتخب فرنسا قبل كأس العالم 2026، وقد شارك في 43 مباراة مع ناديه في جميع المسابقات هذا الموسم.

وكان ساليبا ضمن تشكيلة فرنسا الموسعة المكونة من 27 لاعبًا، والتي أعلنها المدرب ديشان يوم الخميس.

وتلعب فرنسا ضد البرازيل في بوسطن يوم 26 مارس/آذار، قبل ثلاثة أيام من مواجهة كولومبيا في واشنطن.

وتنافس وصيفة بطل العالم 2022 في المجموعة التاسعة في النهائيات المقامة في أمريكا الشمالية، إلى جانب السنغال والنرويج والفائز في الملحق القاري.