العين يوقف مفاجآت يونايتد ويتأهل إلى نهائي أغلى الكؤوس ويواجه الجزيرة



أنهى العين مغامرة يونايتد الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، وتأهل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما حقق فوزاً بشق الأنفس 2-0، بعد التمديد لوقت إضافي، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت، مساء الأحد، على إستاد آل نهيان بأبوظبي، في الدور نصف النهائي للمسابقة.



وضرب العين موعداً مع الجزيرة في نهائي أغلى الكؤوس، بعد أن كسر صمود كتيبة الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو، بعد أن كان يونايتد الحصان الأسود طوال البطولة. سجل هدفي الفوز سفيان رحيمي في الدقيقتين 102 «ركلة جزاء» و110+1.

ورغم سيطرة العين إلا أن الفريق وجد صعوبة في هز شباك يونايتد في ظل انضباط تكتيكي واجه به فريق بيرلو نجوم «الزعيم».



وتأخرت أولى الفرص المحققة للتهديف إلى الدقيقة 27 عن طريق رأسية سفيان رحيمي التي ارتطمت بالعارضة، بينما أهدف رافائيل فرصة هدف بعد أن سدد عبد الكريم تراوري من على حدود المنطقة، ارتدت من يد الحارس، لكن رافائيل تابعها بغرابة في الشباك الخارجية في الدقيقة 35.



وقبل نهاية الشوط الأول تألق حارس يونايتد، عنايات نور في التصدي لرأسية خطيرة من المدافع رامي ربيعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، نجح يونايتد في الحد كثيراً من خطورة لاعبي العين، وسط صمود واستبسال من اللاعبين، وحاول يونايتد خطف هدف من الهجمات المرتدة السريعة، ليتم اللجوء لوقت إضافي من شوطين.

وخطف سفيان رحيمي الفوز للعين في الشوط الإضافي الأول، بعدما سجل هدف التقدم من ركلة جزاء، وأضاف الهدف الثاني بعد خطأ فادح من حارس يونايتد.