الذيد ينتزع وصافة «الهواة».. و«ريمونتادا» مثيرة لـ«الإمارات» أمام دبا الحصن

شهدت منافسات الجولة الـ 21 من دوري الدرجة الأولى «الهواة» إثارة كبيرة وتغيرات مهمة في جدول الترتيب، حيث تمكن الذيد من انتزاع وصافة الدوري، بعد فوز صعب على الاتفاق متذيّل الترتيب بهدف دون مقابل، سجله بيدرو سانتوس في الدقيقة 65، واضطر الذيد لإكمال الشوط الثاني بعشرة لاعبين عقب طرد علي مصطفى في الدقيقة 44، ليرفع الفريق رصيده إلى 37 نقطة، فيما بقي الاتفاق عند 10 نقاط.



وفي واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة حقق فريق الإمارات «ريمونتادا» مميزة بعدما حوّل تأخره بهدفين أمام مضيفه دبا الحصن إلى فوز 3-2. سجل للحصن كل من بير كوندي وأحمد العفاد، قبل أن ينتفض الإمارات بثلاثية حملت توقيع لارس فليدو «هدفين» وسيدي حامد، الذي أحرز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، وبهذا تراجع دبا الحصن إلى المركز الثالث بـ36 نقطة، فيما رفع الإمارات رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن.



وفجر فريق سيتي مفاجأة الجولة بفوز ثمين خارج أرضه على العروبة بهدف قاتل في الدقيقة 90+9 عبر أندرسون ساليفيانو، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، بينما تجمد رصيد العروبة عند 34 نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة غزيرة بالأهداف تغلب الفجيرة على ضيفه غلف يونايتد بنتيجة 4-3. سجل للفجيرة ساندر بنبشير هدفين، وأضاف كل من محمد ديوب وعامر خليفة هدفاً، فيما أحرز لغلف يونايتد إينوك ساكالا هدفين وكريستيانو هدفاً. ورفع الفجيرة رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع، بينما بقي غلف يونايتد عند 21 نقطة في المركز العاشر.



وعاد العربي إلى سكة الانتصارات بفوز عريض على مجد بنتيجة 4-1، حيث سجل له يوسف تولو وسانتا وخوان دييغو وأحمد السيد، فيما سجل هدف مجد الوحيد علي اليحيائي. ولعب مجد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 18 بعد طرد ديسموند أبوجا، ليرتقي العربي إلى المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويبقى مجد في المركز قبل الأخير بـ14 نقطة.



وفي ختام الجولة فرض التعادل الإيجابي 2-2 نفسه على مواجهة الجزيرة الحمراء ومصفوت، حيث سجل للجزيرة رضا حنيوي وعرفان حسن، بينما أحرز رافائيل سيلفا هدفي مصفوت، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 17 نقطة لكل منهما. وتقام مباراة يونايتد المتصدر وحتا يوم 27 الجاري، بعد تأجيلها بسبب مشاركة يونايتد في نصف نهائي كأس رئيس الدولة ومواجهته للعين.