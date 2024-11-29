غياب صلاح .. قائمة المرشحين والمرشحات لجوائز "ذا بيست" لعام 2024

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، قائمة المرشحين والمرشحات لجوائز الأفضل "ذا بيست" التي شهدت غياب النجم المصري المتألق محمد صلاح، التي ستكرم أبرز النجوم والنجمات والمدربين والمدربات وغيرهم من الفاعلين في عالم الساحرة المستديرة خلال عام مثير آخر من المنافسات في فئتي السيدات والرجال على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.

وذكر الموقع الرسمي لفيفا أن باب التصويت أصبح مفتوحا، حيث يشمل مجموعة من الفئات، علماً بأنه سيكون للجمهور دور رئيسي في اختيار الفائزين والفائزات.

وسيتم توزيع التصويت بالتساوي بين الجمهور وقادة المنتخبات والمدربين الحاليين لمنتخبات السيدات والرجال وممثلي وسائل الإعلام بالنسبة لاختيار أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل حارس وأفضل حارسة وأفضل مدرب/مدربة في فئة الرجال وأفضل مدرب/مدربة في فئة السيدات.

وفيما يتعلق بجائزة فيفا للمشجعين، فسيعود اختيار الفائز بها إلى الجمهور بشكل كامل، بينما ستتولى لجنة فيفا لخبراء كرة القدم اختيار الفائز بجائزة للعب النظيف.

أما الجائزة الجديدة (جائزة مارتا)، المقدمة من فيفا، وجائزة بوشكاش لأجمل هدف في العالم خلال العام الحالي، فسيتم توزيع التصويت فيهما بالتساوي بين الجمهور ولجنة من أساطير فيفا.

وكشف موقع فيفا أيضا أن عملية التصويت لجوائز هذا العام شهدت تغييراً كبيراً يتمثل في إشراك الجمهور في اختيار تشكيلة فيفا لأفضل 11 لاعباً في العالم وتشكيلة فيفا لأفضل 11 لاعبة في العالم من قائمة تضم 77 مرشحاً ومرشحة، بواقع 22 من الدفاع و22 من خط الوسط و22 من الهجوم مقابل 11 من حراسة المرمى، علماً بأن الأصوات سيتم توزيعها بالتساوي بين الجمهور ولجنة مكونة من الخبراء.

كما أُعيد تعريف جائزة بوشكاش لتكرِم صاحب أفضل هدف في كرة قدم للرجال، بغض النظر عن جنسيته أو البطولة التي سجل فيها، ولتكريم صاحبة أفضل هدف في كرة قدم السيدات في أي مسابقة من المسابقات عبر العالم، وتم استحداث جائزة جديدة تحت اسم جائزة مارتا من فيفا، نسبة إلى الأسطورة البرازيلية.

يذكر أن التصويت سيكون مفتوحا على موقع فيفا حتى يوم 10 ديسمبر القادم.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 على النحو التالي:

المرشحون لجائزة ذا بيست لأفضل لاعب

إيرلينج هالاند (النرويج)، مانشستر سيتي الإنجليزي.

فيديريكو فالفيردي (أوروجواي)، ريال مدريد الإسباني

فلوريان فيرتز (ألمانيا)، باير ليفركوزن الألماني

جود بيلينجهام (إنجلترا)، ريال مدريد الإسباني

كيليان مبابي (فرنسا)، باريس سان جيرمان الفرنسي/ريال مدريد الإسباني.

لامين يامال (إسبانيا)، برشلونة الإسباني.

ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنتر ميامي الأمريكي.

رودري (إسبانيا)، مانشستر سيتي الإنجليزي.

توني كروس (ألمانيا)، ريال مدريد الإسباني (معتزل حالياً)

فينيسيوس جونيور (البرازيل)، ريال مدريد الإسباني.

المرشحات لجائزة ذا بيست لأفضل لاعبة

أيتانا بونماتي (إسبانيا)، برشلونة الإسباني.

باربرا باندا (زامبيا)، شنغهاي شينجلي الصيني/أورلاندو برايد الأمريكي.

كارولين جراهام هانسن (النرويج)، برشلونة الإسبانيز

كيرا والش (إنجلترا)، برشلونة الإسباني.

خديجة شاو (جامايكا)، مانشستر سيتي الإنجليزي.

لورين هيمب (إنجلترا)، مانشستر سيتي الإنجليزي.

ليندسي هوران (الولايات المتحدة)، أولمبيك ليون الفرنسي

لوسي برونز (إنجلترا)، برشلونة الإسباني/تشيلسي الإنجليزي.

مالوري سوانسون (الولايات المتحدة)، شيكاغو ريد ستارز الأمريكي.

ماريونا كالدينتي (إسبانيا)، برشلونة الإسباني/أرسنال الإنجليزي.

ناومي جيرما (الولايات المتحدة)، سان دييجو ويف الأمريكي.

أونا باتلي (إسبانيا)، برشلونة الإسباني.

سلمى بارالويلو (إسبانيا)، برشلونة الإسباني.

صوفيا سميث (الولايات المتحدة)، بورتلاند ثورنز الأمريكي.

تابيثا تشاوينجا (ملاوي)، باريس سان جيرمان/أولمبيك ليون الفرنسيين.

ترينيتي رودمان (الولايات المتحدة)، واشنطن سبيريت الأمريكي.

المرشحون لجائزة ذا بيست لأفضل مدرب/مدربة (فئة الرجال)

كارلو أنشيلوتي (إيطاليا)، ريال مدريد الإسباني.

ليونيل سكالوني (الأرجنتين)، منتخب الأرجنتين

لويس دي لا فوينتي (إسبانيا)، منتخب إسبانيا

بيب جوارديولا (إسبانيا)، مانشستر سيتي الإنجليزي.

تشابي ألونسو (إسبانيا)، باير ليفركوزن الألماني.

المرشحون والمرشحات لجائزة ذا بيست لأفضل مدرب/مدربة (فئة السيدات)

آرتور إلياس (البرازيل)، منتخب البرازيل

إيلينا ساديكو (السويد)، سلتيك جلاسكو الاسكتلندي.

إيما هايس (إنجلترا)، تشيلسي الإنجليزي/منتخب الولايات المتحدة.

فوتوشي إيكيدا (اليابان)، منتخب اليابان.

جاريث تايلور (إنجلترا)، مانشستر سيتي الإنجليزي.

جوناثان خيرالديز (إسبانيا)، برشلونة الإسباني/واشنطن سبيريت الأمريكي.

ساندرين سوبيراند (فرنسا)، باريس إف سي الفرنسي

سونيا بومباستور (فرنسا)، أولمبيك ليون الفرنسي /تشيلسي الإنجليزي.

المرشحون لجائزة ذا بيست لأفضل حارس

أندري لونين (أوكرانيا)، ريال مدريد الإسباني

دافيد رايا (إسبانيا)، أرسنال الإنجليزي.

إيدرسون (البرازيل)، مانشستر سيتي الإنجليزي.

إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين)، أستون فيلا الإنجليزي.

جيانلويجي دوناروما (إيطاليا)، باريس سان جيرمان الفرنسي.

مايك مينيان (فرنسا)، ميلان الإيطالي.

أوناي سيمون (إسبانيا)، أتلتيك بيلباو الإسباني.

المرشحات لجائزة ذا بيست لأفضل حارسة

أليسا ناهر (الولايات المتحدة)، شيكاغو ريد ستارز الأمريكي.

آن - كاترين بيرجر (ألمانيا)، تشيلسي الإنجليزي/نيوجيرسي/نيويورك جوثام الأمريكيين.

أياكا ياماشيتا (اليابان)، إناك كوبي ليونيسا الياباني/مانشستر سيتي الإنجليزي.

كاتا كول (إسبانيا)، برشلونة الإسباني.

ماري إيربس (إنجلترا)، مانشستر يونايتد الإنجليزي.