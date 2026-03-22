الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة 2 - 3 أمام الترجي التونسي

ودع الأهلي المصري، الأكثر ‌تتويجا ​بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، منافسات البطولة بعد خسارته 3-2 مع ضيفه الترجي التونسي في إياب دور الثمانية السبت.

وصعد الترجي لقبل ⁠النهائي بعد فوزه 4-2 في مجموع المباراتين بعد تغلبه على أرضه ذهابا 1-0 .

تقدم الأهلي بهدف في ‌الدقيقة العاشرة‭ ‬أحرزه محمود حسن (تريزيجيه) من تمريرة عرضية داخل منطقة جزاء الترجي ‌من الجهة اليمنى أرسلها أليو ديانج وقابلها ‌تريزيجيه بتسديدة ارتطمت بالدفاع ثم ذهبت ‌إليه مرة ‌أخرى ليسددها لتسكن يسار المرمى.

وتعادل فلوريان دانهو للترجي ​في الدقيقة ‌68 ​قبل أن يتقدم محمد أمين ⁠توجاي للترجي في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

وتعادل حمزة الجلاصي للأهلي ​بالخطأ ⁠في ⁠مرماه بعد ضربة رأس من مروان عثمان لاعب الأهلي اصطدمت به قبل ⁠أن تسكن الشباك في الدقيقة 84 .

لكن الجلاصي استطاع تعويض هذا الخطأ بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني ‌من ضربة رأس قوية إثر ركلة ركنية نفذها يوسف ​المساكني.

وسيلعب الترجي في قبل النهائي أمام الفائز من مواجهة ماميلودي صن داونز وستاد مالي.