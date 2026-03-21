بيراميدز حامل اللقب يودع دوري أبطال أفريقيا بالخسارة من الجيش الملكي

ودع فريق بيراميدز المصري، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، منافسات البطولة من دور الثمانية بالخسارة على أرضه أمام الجيش الملكي المغربي 1 - 2 السبت.

وكان الفريقان قد تعادلا في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في الرباط بنتيجة 1 - 1، ليتأهل الفريق المغربي بنتيجة إجمالية 3 - 2.

سجل رضا سليم هدف تقدم الجيش الملكي في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف محمد حريمات الهدف الثاني في الدقيقة 54، فيما قلص الفارق لبيراميدز، المهاجم الكونغولي فيستون مايلي بالدقيقة 62.

وسيتقابل الجيش الملكي مع المتأهل من مباراة الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي، بعدما تعادلا في مباراة الذهاب بنتيجة 1 - 1، على ملعب الأخير.