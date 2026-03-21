غوارديولا: أرسنال فريق استثنائي ونحتاج إلى الإلهام في ويمبلي



يعتقد جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن أرسنال وضع معياراً لفريقه قبل نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.



وينافس أرسنال على أربع بطولات، كما أنه أقوى فريق بالدوري خلال الثلاثة أرباع الأولى من الموسم.



ولدى مانشستر سيتي فرصة لإيقاف هذه الطموحات بداية من مباراة الغد التي ستقام في ويمبلي.



وقال غوراديولا، الذي يحاول فريقه مانشستر سيتي أيضاً تقليص الفارق البالغ تسع نقاط مع أرسنال في الدوري: «هم يسيطرون على العديد من جوانب اللعبة ولديهم روح قوية مكتسبة من الانتصارات على مر السنوات».



وأضاف: «يمكنهم الدفاع بعمق، أو الدفاع بضغط عالٍ، كما أن بناءهم للهجمة سلس مع أنماط متسقة. إنهم فريق استثنائي ويمثلون تحدياً كبيراً بالنسبة لنا لنرى مستوى أدائنا».



ويتوجه مانشستر سيتي لملعب ويمبلي بعد فترة صعبة، حيث ودع دوري أبطال أوروبا بعد خسارته في مباراتي دور الـ16 أمام ريال مدريد وتعادل محبط أمام ويستهام.



ويأمل غوارديولا أن يحصل فريقه على الإلهام من اللعب في ويمبلي، وهو مكان مألوف لفريقه.



وقال: «في كرة القدم الحديثة لدينا الكثير من المباريات، الكثير من المسابقات المختلطة خلال الأسابيع وكل شيء».



وأضاف: «من الناحية النفسية يجب أن تكون مستعداً في اللحظات الجيدة وتستمر، وفي اللحظات الصعبة تتجاوزها دائماً وتتعلم من الانتصارات والهزائم».



وأكد: «لعبنا في ويمبلي 21 مرة في الأدوار قبل النهائية والنهائيات، لذلك فإن الوجود هناك يشرفنا ويمثل تحدياً كبيراً». وأكد غوارديولا أن الحارس البديل جيمس ترافورد سيبدأ اللقاء، كما كان الحال في كل مباريات الكأس هذا الموسم.