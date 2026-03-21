ماغواير يحتفل بعودته إلى المنتخب الإنجليزي بضربة جزاء وبطاقة حمراء



حصل هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد على ‌بطاقة حمراء متسبباً ​في ركلة جزاء أدت إلى تعادل بورنموث 2-2 مع فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الجمعة على ملعب فيتاليتي، حيث نجح صاحب الأرض في تعويض تأخره مرتين ليحصد نقطة.

وتغيرت ⁠الأحوال بالنسبة لماغواير، المحتفل بعودته لتشكيلة منتخب إنجلترا بعد غياب طويل، إذ تسبب في ركلة جزاء تعادل بورنموث من خلالها بعد دقائق فقط من نجاح ضغطه على جيمس هيل لاعب بورنموث الذي سجل هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه.

وحظي الفريقان بفرص في الشوط الأول، لكن لم يتمكن أي منهما من تسجيل هدف، إذ تألق سيني لامان ‌حارس مرمى يونايتد ‌وجورجي بيتروفيتش حارس مرمى بورنموث في الدفاع عن عرينيهما.

ومع ضيق المساحات في ​بداية الشوط الثاني، فتح أليخاندرو خيمينيز ​الباب أمام يونايتد عندما ⁠شد قميص ماتيوس كونيا وتسبب في ركلة جزاء، وسجلها القائد برونو فرنانديز بنجاح ليمنح الضيوف التقدم في الدقيقة ​61.

لكن ⁠رايان كريستي ⁠أدرك التعادل بعد ست دقائق، بتسديدة متقنة.

ولعب فرنانديز دوراً في استعادة مانشستر يونايتد للتقدم، إذ أرسل ركلة ⁠ركنية ارتطمت بهيل ودخلت شباكه تحت ضغط ماغواير عند القائم البعيد في الدقيقة 71.

وبعد سبع دقائق، طُرد ماغواير بسبب شد قميص إيفانيلسون، وسدد البديل الشاب جونيور كروبي ركلة الجزاء بثقة في المرمى.

وصمد الفريق الضيف لأكثر من 10 دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع ​ليخرج بتعادل أبقاه في المركز الثالث في الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال وست نقاط عن مانشستر سيتي. ويحتل بورنموث المركز ​العاشر برصيد 42 ‌نقطة.