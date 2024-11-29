المصري عمر مرموش يواصل التوهج بالدوري الأوروبي

واصل النجم الدولي المصري عمر مرموش إبداعه مع فريقه آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما أحرز هدفا وصنع مثله، ليقوده لمواصلة صحوته في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / 1 على مضيفه ميتييلاند الدنماركي، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس بالجولة الخامسة من مرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وافتتح هوجو لارسون التسجيل مبكرا لفرانكفورت في الدقيقة السابعة من صناعة مرموش، لكن ميتييلاند أدرك التعادل بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل ننامدي كولينز، مدافع الفريق الألماني، هدفا عكسيا في شباك ناديه في الدقيقة 49.

وواصل مرموش تألقه بعدما أضاف الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 57 من ركلة جزاء تسبب فيها نجم منتخب مصر، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 69 من عمر المباراة.

وتعد هذه هي المساهمة التهديفية الـ26 لمرموش مع فرانكفورت في الموسم الحالي، عقب تسجيله 15 هدفا وصناعته 11 هدفا آخر بمختلف المسابقات.

بهذا الفوز، رفع آينتراخت فرانكفورت، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي في المسابقة مقابل تعادل وحيد، رصيده إلى 13 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث في ترتيب البطولة، ويعزز آماله في التواجد ضمن المراكز الثمانية الأولى المتأهلة مباشرة للأدوار الإقصائية في المسابقة.

في المقابل، توقف رصيد ميتييلاند عند 7 نقاط في المركز العشرين.