التذكرة أو السجن.. ضوابط صارمة لنهائي كأس الرابطة بين أرسنال ومانشستر سيتي



في واحد من أقوى قوانين حسم فوضى «التسلل خلف المشجعين» أعلن في بريطانيا عن عقوبات قاسية مرتقبة لكل مشجع يحاول التسلل إلى المباراة النهائية لكأس الرابطة يوم الأحد بين أرسنال ومانشستر سيتي وهو لا يملك تذكرة لدخول ملعب ويمبلي.



ويعني مصطلح «التسلل خلف المشجعين» أن يكون الشخص بلا تذكرة لدخول المباراة ويدخل إلى بوابات ملعب اللقاء خلف مشجع آخر يحمل تذكرة.



وأصبح من غير القانوني تواجد أي مشجع لا يحمل تذكرة في محيط ملعب اللقاء بعد حوادث مماثلة كادت أن تؤدي إلى كوارث.



واستلهاماً من التجربة القاسية التي شهدها نهائي أمم أوروبا في ويمبلي عام 2020 بين إنجلترا وإيطاليا سنت بريطانيا القانون الجديد الذي يعاقب أي شخص لا يحمل تذكرة ويحاول التسلل خلف المشجعين بالحرمان من الدخول إلى ملاعب كرة القدم في بريطانيا لمدة تصل إلى خمس سنوات، كما سيتم تغريمه بمبلغ يصل إلى 1000 جنيه إسترليني إلى جانب إلقاء القبض من قبل الشرطة البريطانية.



وقالت سارة جونز وزيرة الدولة لشؤون الشرطة والجريمة في بيان: «يجب أن يشعر المشجعون بالأمان وعدم التهديد وهم يتابعون المباراة، نحن نمد الشرطة بكل الوسائل اللازمة لمنع تكرار ما حدث في نهائي يورو 2020، واختتمت البيان بالتأكيد على أن أي شخص يعرض المشجعين إلى خطر من خلال اقتحام الملاعب سيواجه عواقب وخيمة».



وكان نهائي يورو 2020 بين إنجلترا وإيطاليا الذي توجت فيه إيطاليا باللقب القاري على ملعب ويمبلي قد شهد تسلل آلاف المشجعين إلى الملعب من دون تذاكر - على الرغم من أن 500 شرطي بريطاني كانوا يقومون بتأمين محيط ملعب ويمبلي - ما منع حملة التذاكر من الدخول إلى الملعب كما صنع فوضى كادت أن تؤدي إلى كارثة.