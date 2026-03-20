بعرض يصل إلى 100 مليون يورو.. ريال مدريد يقترب من حسم صفقة نجم البرازيل الصاعد



كشفت مصادر مقربة من نادي ريال مدريد أن النادي يخطط لإجراء صفقة ضخمة في الصيف المقبل تصل إلى 100 مليون يورو للتعاقد مع نجم برازيلي صاعد.



وأكدت المصادر أن فلورنتينو بيريز قرر بالفعل التعاقد مع البرازيلي راين نجم فاسكو دا غاما السابق، لاعب نادي بورنموث الإنجليزي الحالي.



ومضت المصادر نفسها: استراتيجية بيريز لم تتغير أبداً، فهي كما كانت السعي للتعاقد مع أفضل الأسماء خاصة الصاعدة منها التي يمكن أن تقدم الإضافة الكبيرة للفريق، الذي يبدو بالفعل أنه سيفقد مجموعة من الأسماء الشابة في الانتقالات المقبلة بعد أن فشلت في تحقيق النتائج التي كان يرجوها بيريز.



وأكدت المصادر أن ريال مدريد يدرك أن راين البالغ من العمر 19 عاماً يعتبر هدفاً رئيساً لمانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ورغم ذلك فهو مستعد لخوض المعركة حتى النهاية في إطار استمرار مشروع النادي في التعاقد مع الأسماء القادرة على تسجيل الأهداف وإضفاء الحيوية الهجومية وجذب الجماهير، لذا فإنه وضع مبلغ 100 مليون يورو من أجل إكمال الصفقة.