روني يشعل الجدل بمقارنة مثيرة بين نيمار ومحمد صلاح



أشعل نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق واين روني الجدل بمقارنة مثيرة بين النجم البرازيلي نيمار والنجم المصري محمد صلاح.



وقال واين روني في تصريحات خلال نقاش مشترك مع أساطير الدوري الإنجليزي: أنه لا يعتقد أن نيمار لاعب كبير، أو من الطراز العالي جداً مثل ميسي ورونالدو، وأنه كان جيداً فقط في برشلونة ولكنه كان يعيش دوماً في ظل ميسي.



وجاءت تصريحات روني رداً على نجم يونايتد السابق غاري نيفيل الذي قال إنه لا يرى لاعباً في الدوري الإنجليزي بقدرات نيمار، فجاء الرد أولاً من أسطورة يونايتد روي كين الذي قال إن لاعبين مثل هنري ورونالدو حتماً كانوا أفضل من نيمار حتى عندما يكون البرازيلي في أفضل حالته، أما ألن رايت أسطورة أرسنال السابق فقال إن أدين هازارد نجم تشيلسي وريال مدريد السابق يمكن أيضاً أن يقارن بنيمار.



وعندما جاء الدور على واين روني أكد مجدداً على رأيه بأن نيمار ليس من المستوى الأعلى في كرة القدم، بل مضى أكثر وقال تحديداً في الجيل الحالي فإن نجم ليفربول محمد صلاح عندما يكون في أفضل حالته فإنه حتماً أفضل من نيمار حتى لو كان البرازيلي في أفضل حالاته.