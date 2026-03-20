مانشستر يونايتد يرفض التفاوض على سعر بيع راشفورد

ذكر تقرير إعلامي أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم لا يعتزم إعادة التفاوض مع برشلونة بشأن الانتقال الدائم لماركوس راشفورد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن راشفورد، البالغ من العمر 28 عاماً، أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع أستون فيلا، قبل أن ينضم إلى برشلونة بعد فترة قضاها ضمن قائمة المستبعدين في مانشستر يونايتد.

وتتضمن صفقة إعارة راشفورد، التي تمتد لموسم واحد، خيار تحويلها إلى انتقال دائم مقابل 30 مليون يورو (34.5 مليون دولار)، وفقاً للتقارير.

ويرغب برشلونة في تفعيل خيار الشراء، لكنه يسعى أيضاً إلى التفاوض على الشروط المالية، في حين تشير مصادر من مانشستر يونايتد إلى أن النادي لا ينوي الدخول في أي مفاوضات جديدة حالياً.

وسجل راشفورد 10 أهداف في 38 مباراة بمختلف المسابقات مع متصدر الدوري الإسباني.

ويمتد عقد اللاعب الإنجليزي الدولي مع مانشستر يونايتد حتى عام 2028.