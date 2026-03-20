أجيري يستدعي أوتشوا استعداداً لكأس العالم

عاد الحارس المخضرم جييرمو أوتشوا إلى قائمة المنتخب المكسيكي، أمس الخميس، بعد أن استدعاه المدرب خافيير أجيري لمواجهة البرتغال وبلجيكا ودياً هذا الشهر، استعداداً لكأس العالم لكرة القدم.

ويأمل أوتشوا، البالغ من العمر 40 عاماً، والذي يلعب حالياً لفريق ليماسول القبرصي، في الظهور في كأس العالم للمرة السادسة، بعدما شارك في خمس نسخ متتالية منذ عام 2006 وحتى النسخة الأخيرة في قطر.

ولم يتم استدعاء أوتشوا منذ مايو/أيار 2025، حين اختير ضمن تشكيلة الكأس الذهبية دون أن يخوض أي مباراة.

كما تشهد قائمة المنتخب المكسيكي الظهور الأول للاعب الوسط الإسباني المولد ألفارو فيدالجو، الذي انتقل إلى ريال بيتيس الإسباني في فبراير/شباط الماضي، بعد خمسة مواسم قضاها مع نادي أمريكا المكسيكي.

وتلتقي المكسيك مع البرتغال في 28 مارس/آذار، في مباراة تقام بمناسبة إعادة افتتاح استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي بعد تجديده استعداداً لكأس العالم، قبل أن تواجه بلجيكا بعد ثلاثة أيام في شيكاغو.

وستبدأ المكسيك، التي تستضيف البطولة إلى جانب الولايات المتحدة وكندا، مشوارها في كأس العالم ضمن المجموعة الأولى، حيث تخوض مباراة الافتتاح أمام جنوب أفريقيا في 11 يونيو/حزيران.

وفيما يلي التشكيلة:

في حراسة المرمى: جييرمو أوتشوا، راؤول رانجيل، كارلوس أسيفيدو.

مدافعون: ريتشارد ليديزما، خورخي سانشيز، سيزار مونتيس، إسرائيل رييس، يوهان فاسكيز، إيفيراردو لوبيز، خيسوس جاياردو، خيسوس أنجولو.

لاعبو الوسط: دينزل جارسيا، إريك ليرا، كارلوس رودريجيز، أوبيد فارجاس، ألفارو فيدالجو، أوربلين بينيدا، إريك سانشيز، بريان جوتيريز.

مهاجمون: روبرتو ألفارادو، أرماندو جونزاليس، جيرمان برتيرامي، خوليان كينونيس، أليكسيس فيجا، جييرمو مارتينيز، راؤول خيمينيز.