رودريغيز يعود لقيادة كولومبيا في استعدادات كأس العالم

أعلن نيستور لورينزو، مدرب منتخب كولومبيا، ضم القائد خاميس رودريغيز إلى قائمة الفريق لمواجهة كرواتيا وفرنسا ودياً، وذلك بعد عودته إلى الملاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم عقب رحيله عن نادي ليون المكسيكي.

وانضم رودريغيز، البالغ من العمر 34 عاماً، إلى مينيسوتا يونايتد بعد فترة توقف دامت ثلاثة أشهر عقب مغادرته ليون، ويعمل حالياً على استعادة لياقته البدنية استعداداً لكأس العالم، التي تنطلق في 11 يونيو/حزيران في أمريكا الشمالية.

كما ضمت القائمة المهاجمين لويس دياز من بايرن ميونيخ ولويس سواريز من سبورتينغ لشبونة، حيث ينضمان إلى المعسكر بعد موسمين مميزين مع نادييهما.

وتواجه كولومبيا منتخب كرواتيا في 26 مارس/آذار في أورلاندو، قبل أن تلتقي فرنسا بعد ثلاثة أيام في واشنطن، حيث يبدأ المنتخب مشواره في كأس العالم بمواجهة أوزبكستان في 17 يونيو/حزيران.