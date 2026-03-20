كرة القدم

الاتحاد الإنجليزي يلاحق مدرب توتنهام

إيجور تيودور

رويترز

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إنه وجه اتهام «سوء التصرف» إلى إيجور تيودور، المدرب المؤقت لفريق توتنهام هوتسبير، بسبب تصريحات أدلى بها ضد حكم المباراة عقب الخسارة 1-2 أمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال تيودور لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بعد المباراة التي أقيمت في الأول من مارس/آذار: «لم يعجبني الحكم اليوم، كان متحيزاً للفريق المضيف بشكل مفرط».

وأضاف: «كانت جميع القرارات في صالحهم. إنه لا يفهم كرة القدم، ولا يشعر بما هو صواب وما هو خطأ».

وأوضح الاتحاد الإنجليزي أن تصريحات تيودور «تنطوي على تحيز و/أو تشكك في نزاهة و/أو تمثل إهانة شخصية تجاه أحد مسؤولي المباراة»، وأمهله حتى 23 مارس/آذار للرد.

ويستضيف توتنهام، الذي يحتل المركز السادس عشر في الدوري، فريق نوتنجهام فورست يوم الأحد.