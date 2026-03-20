إيقاف عملية الترشح لاستضافة كأس آسيا 2031 و2035

أوقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عملية الترشح الجارية لاستضافة نسختي كأس آسيا 2031 و2035.

وقال الاتحاد، في بيان، إنه اتخذ هذا القرار «عقب مشاورات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن إمكانية تعديل جدول المباريات الدولية، والذي يتضمن مقترحاً بإقامة النسخ المستقبلية من كأس آسيا في السنوات الزوجية».

وأضاف البيان: «أخذ الاتحاد الآسيوي هذا التوجه بعين الاعتبار، وسيعمل على مواءمة مسابقاته وفقاً لذلك».

ونظراً إلى التأثيرات الواسعة التي قد يخلفها هذا التغيير على جدول وتنظيم البطولة القارية الأهم للمنتخبات الوطنية، بادر الاتحاد الآسيوي إلى إجراء مراجعة شاملة لجدول مسابقاته.

وفي هذا الإطار، اعتبر تعليق عملية الترشح الحالية خطوة مناسبة تهدف إلى توفير قدر أكبر من الوضوح، وضمان اتباع نهج أكثر تنظيماً في اختيار الدول المستضيفة مستقبلاً.

ووجّه الاتحاد الآسيوي الشكر إلى جميع الاتحادات الوطنية التي تقدمت بملفات الترشح، «نظير حماسها والتزامها والجهود الكبيرة التي بذلتها طوال فترة الترشح».

وختم البيان بالقول: «سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالروزنامة الجديدة للمسابقات، إلى جانب المعلومات الخاصة بفرص الترشح المستقبلية، في الوقت المناسب، فيما يتطلع الاتحاد الآسيوي إلى مواصلة التعاون مع الاتحادات الوطنية الأعضاء في رسم ملامح مستقبل كأس آسيا».