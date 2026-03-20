تحديد موعد ومكان ودية مصر وإسبانيا

قال الاتحاد المصري لكرة القدم، إن المباراة الودية بين مصر وإسبانيا ستقام في برشلونة في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد نقلها من قطر بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

وكان مصدران مقربان من الاتحاد المصري ومنتخب الفراعنة قد أكدا لرويترز، أن المباراة «ألغيت لأسباب تنظيمية»، لكن الاتحاد أوضح لاحقاً أن تلك «المشكلات اللوجستية» تم حلها، مؤكداً إقامة اللقاء في 31 مارس/آذار.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن في وقت سابق أنه يعمل على حل مشكلة تتعلق بتأشيرات السفر لخوض المباراة الودية، التي تأتي ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم.

كما أكد الاتحاد الإسباني أن المباراة ستقام في برشلونة.

وكان من المقرر إقامة المباراة في قطر، لكن الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أثرت على دول الخليج، ما أدى إلى تعطيل السفر في بعض مراكز النقل المزدحمة وإلغاء عدد من الأحداث الرياضية بسبب المخاوف الأمنية.

وستواجه مصر أيضاً منتخب السعودية في جدة يوم 27 مارس/آذار، بدلاً من إقامة المباراة في قطر.

وتلعب إسبانيا، بطلة أوروبا، أمام صربيا في التاريخ نفسه، بعد إلغاء مباراة «فايناليسيما» ضد الأرجنتين، بطلة كوبا أمريكا، التي كانت مقررة في الدوحة.

ويقع منتخب مصر، بطل أفريقيا سبع مرات، في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب بلجيكا ونيوزيلندا وإيران، بينما تتواجد إسبانيا في المجموعة الثامنة مع الرأس الأخضر والسعودية وأوروجواي.

وتقام بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز.