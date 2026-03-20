رافينيا يتألق أوروبيًا ويهدي إنجازه لابنه في لقطة إنسانية مؤثرة (فيديو)

قدّم رافينيا مباراة مميزة مع برشلونة، حيث قاد فريقه للتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب نيوكاسل يونايتد، بعدما سجل هدفين من أصل سبعة أهداف أحرزها الفريق في مرمى منافسه، ليترك بصمة واضحة في اللقاء، ويحصد عن جدارة جائزة رجل المباراة، بعد تسجيله هدفين ومساهمته في هدفين آخرين، فضلاً عن تسببه في ركلة جزاء سجل منها لامين يامال الهدف الثالث لبرشلونة.

لكن اللقطة الأجمل لم تكن داخل الملعب، بل خارجه، إذ أهدى النجم البرازيلي الجائزة لابنه فور عودته إلى المنزل، في تصرف يعكس جانبه الإنساني والعائلي.

ونشرت صحيفة «سبورت» صوراً مؤثرة تجمع رافينيا بطفله، الذي بدا في غاية السعادة وهو يتسلم الهدية من والده، لتضيف هذه اللحظات بُعداً خاصاً لإنجاز اللاعب، وتُظهر كيف يمتزج النجاح الرياضي بالمشاعر العائلية الدافئة.