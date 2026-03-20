الثمانية الكبار في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يحصدون مئات الملايين

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن حجم الجوائز المالية للأندية التي تأهلت إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يُعد بايرن ميونيخ الرابح الأكبر بمبلغ 124.8 مليون يورو، يليه أرسنال بـ122.2 مليون يورو، ثم ليفربول بـ122.0 مليون يورو، وباريس سان جيرمان بـ118.4 مليون يورو، وريال مدريد بـ115.1 مليون يورو، ثم برشلونة بـ112.8 مليون يورو، وأتلتيكو مدريد بـ101.7 مليون يورو، وسبورتينغ لشبونة بـ92.1 مليون يورو.

وفي سياق آخر، أكدت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال ستكون له أبعاد أكبر من مجرد التأهل، حيث سيمنح النادي سيولة مالية منتظرة.

وأشارت التقارير إلى أن برشلونة سيحصل على 10 ملايين يورو في حال التأهل على حساب أتلتيكو، وهو ما سيمنحه القدرة على العودة إلى قاعدة (1-1) في سوق الانتقالات الصيفية، لتسجيل الصفقات دون أزمات.

وعلى صعيد آخر، نشر موقع «Score 90» ترشيحات الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، بعدما اكتمل عقد الفرق الثمانية المتأهلة إلى ربع النهائي.

وجاء ترتيب المرشحين كالتالي: يتصدر أرسنال بنسبة 26%، يليه بايرن ميونيخ بنسبة 19%، ثم برشلونة بنسبة 15%، وفي المرتبة الرابعة باريس سان جيرمان بنسبة 14%، ثم ريال مدريد بنسبة 11%.