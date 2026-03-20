صراع عربي على نصف نهائي الكونفيدرالية

تتطلع الأندية العربية الستة، التي لا تزال تنافس في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، إلى حجز مقاعدها في الدور قبل النهائي، حينما تخوض منافسات جولة الإياب بدور الثمانية، التي تنطلق فعالياتها غداً السبت.

ويلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع ضيفه المصري البورسعيدي غداً السبت، فيما يلعب الزمالك المصري مع أوتوهو الكونغولي، والوداد البيضاوي المغربي مع ضيفه ومواطنه أولمبيك آسفي، واتحاد الجزائر مع ضيفه يونيون مانيما الكونغولي الديمقراطي بعد غد الأحد.

واتسمت جولة الذهاب بالإثارة والندية، لكنها لم تكن حاسمة في تحديد المتأهلين إلى الدور قبل النهائي، ليتأجل الحسم إلى جولة الإياب في المباريات الأربع.

وكان يونيون مانيما صاحب الانتصار الوحيد في جولة الذهاب، عقب فوزه على ملعبه 2-1 على اتحاد الجزائر، ليصبح التعادل كافياً له، أو حتى الخسارة بفارق هدف شريطة تسجيله أكثر من هدف، من أجل التأهل إلى المربع الذهبي.

من جانبه، يتعين على اتحاد الجزائر، المتوج باللقب عام 2023، الفوز 1-0 أو بفارق هدفين حال اهتزاز شباكه، للصعود إلى الدور قبل النهائي، ما يجعل مهمته صعبة.

أما في حال انتهاء اللقاء بفوز اتحاد الجزائر 2-1، فسيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل.

في المقابل، تمتلك أندية الزمالك، الفائز بالبطولة عامي 2019 و2024، والوداد وشباب بلوزداد، أفضلية نسبية في الصعود إلى الدور قبل النهائي، عقب تعادلها خارج ملاعبها 1-1 أمام أوتوهو وأولمبيك آسفي والمصري في جولة الذهاب.

وأصبح يكفي هذه الأندية التعادل بدون أهداف في الإياب من أجل التأهل، بينما يتعين على منافسيها الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1-1 لمواصلة المشوار.

وتنص لائحة المسابقة على أنه في حال تعادل فريقين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض لتحديد المتأهل.

كما قد يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء المباريات بالتعادل 1-1 في مجموع المواجهتين.

ويلتقي الفائز من مواجهة الزمالك وأوتوهو في الدور قبل النهائي مع الفائز من المصري وشباب بلوزداد، فيما يلعب الفائز من المواجهة المغربية بين الوداد وأولمبيك آسفي مع الفائز من اتحاد الجزائر ويونيون مانيما.