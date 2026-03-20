صراع التأهل يشتعل في إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا

تشهد ملاعب القارة السمراء العديد من المواجهات الحاسمة، حيث تنطلق غداً السبت مباريات إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويلتقي الأهلي المصري مع ضيفه الترجي التونسي في مواجهة عربية قوية، كما يواجه بيراميدز المصري ضيفه الجيش الملكي المغربي في اليوم ذاته.

ويستضيف الهلال السوداني فريق نهضة بركان المغربي بعد غد الأحد، بينما يحل ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ضيفاً على الملعب المالي في اليوم نفسه.

ويمتلك الترجي أفضلية نسبية على الأهلي، بعدما حقق فوزاً ثميناً 1-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب «حمادي العقربي» بالعاصمة التونسية.

ويكفي الترجي، المتوج باللقب أعوام 1994 و2011 و2018 و2019، التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد مع التسجيل، من أجل بلوغ الدور قبل النهائي.

وكان هذا الفوز هو الأول للترجي على الأهلي منذ ما يقرب من سبعة أعوام ونصف العام، إذ يعود آخر انتصار له إلى إياب نهائي نسخة 2018، الذي انتهى بفوزه 3-0.

كما كان الهدف الذي سجله محمد أمين توجاي من ركلة جزاء في لقاء الذهاب، هو الأول للترجي في شباك الأهلي منذ هدف أنيس البدري في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

في المقابل، يسعى الأهلي لاستعادة اللقب الذي فقده العام الماضي، لكنه يحتاج للفوز بفارق هدفين لضمان التأهل، في ظل سعيه للعودة إلى المربع الذهبي، الذي لم يغب عنه منذ نسخة 2019.

وتزداد مهمة الأهلي صعوبة، بعدما تقرر خوض المباراة دون جماهيره، تنفيذاً لعقوبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عقب أحداث مباراة الجيش الملكي في دور المجموعات.

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى ضد الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة الذهاب، مشيراً إلى عدم احتسابه ركلة جزاء لأشرف بن شرقي، إضافة إلى غياب الحماية الكافية للاعبي الفريق.

وعلى ملعب «30 يونيو»، يستضيف بيراميدز نظيره الجيش الملكي، حيث يمتلك الفريق المصري أفضلية بعد التعادل 1-1 ذهاباً في الرباط.

ويكفي بيراميدز الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي للتأهل، مستفيداً من قاعدة الهدف خارج الأرض، بينما يحتاج الجيش الملكي للفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1، وإلا سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

ويأمل بيراميدز في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه، فيما يسعى الجيش الملكي للثأر من خروجه أمام الفريق المصري في النسخة الماضية.

وفي مواجهة أخرى، يلتقي الهلال السوداني مع نهضة بركان، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، حيث يكفي الهلال الفوز أو التعادل السلبي للتأهل، بينما يحتاج الفريق المغربي للفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1-1.

وتبدو حظوظ صن داونز كبيرة في التأهل، بعدما فاز 3-0 ذهاباً على الملعب المالي، حيث يكفيه الخسارة بفارق هدفين، فيما يحتاج الفريق المالي للفوز بفارق أربعة أهداف لقلب النتيجة.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والترجي مع المتأهل من صن داونز والملعب المالي، بينما يواجه المتأهل من بيراميدز والجيش الملكي الفائز من مواجهة الهلال ونهضة بركان.