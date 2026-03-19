أوربيج يقترب من الظهور الأول مع منتخب ألمانيا

ذكر تقرير إعلامي أن جوناس أوربيج، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، مرشح للتواجد للمرة الأولى في قائمة المنتخب الألماني، التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من اليوم الخميس، فيما سيغيب جمال موسيالا عن النادي والمنتخب حتى أبريل/نيسان.

وأفادت صحيفة «بيلد» بأن أوربيج يُعد الحارس الثاني لبايرن خلف مانويل نوير، لكنه حصل على وقت لعب كبير بسبب إصابة نوير، الفائز بكأس العالم 2014، والذي اعتزل اللعب الدولي.

وكان أداء أوربيج متذبذباً في بعض فترات الموسم الماضي، لكنه تطور هذا الموسم، وقد يشكل استدعاؤه في وديات مارس/آذار مفاجأة قبل اختيار قائمة كأس العالم.

وقال أوربيج لشبكة «دي إيه زد إن» بعد الفوز على أتالانتا في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا: «لم أنظر في هاتفي بعد».

ومن المتوقع أن يكون أوليفر باومان، حارس هوفنهايم، هو الحارس الأساسي للمنتخب في كأس العالم، التي تقام خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز، بينما قد يشارك أوربيج في مواجهتي سويسرا أو غانا خلال الشهر الجاري.

وكان كل من ألكسندر نوبل (شتوتجارت)، وفين دامين (أوجسبورج)، ونواه أتابولو (فرايبورغ) ضمن قائمة المنتخب الأخيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كما ذكرت «بيلد» أن لينارت كارت، جناح بايرن ميونخ البالغ من العمر 18 عاماً، قد يكون مرشحاً للاستدعاء أيضاً.

في المقابل، تأكد غياب جمال موسيالا عن المباراتين الوديتين يومي 27 و30 مارس/آذار الجاري، حيث لا يزال يعمل على استعادة كامل جاهزيته بعد إصابته بكسر في الساق في يوليو/تموز الماضي، قبل تعرضه لإصابة جديدة.

وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ للشؤون الرياضية: «جمال قضى أسبوعاً في التأهيل، وهو مصاب، وأعتقد أنه لن يسافر مع المنتخب. عليه أن يركز على التعافي، وسيكون متاحاً بعد فترة التوقف الدولي».

وأضاف: «يحتاج إلى شهر أبريل جيد معنا، وسيتمكن من استعادة مستواه قبل كأس العالم».