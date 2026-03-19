مدرب توتنهام: قدمنا أداءً كبيراً رغم الخروج الأوروبي

ترك خروج توتنهام من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد خسارته 5-7 في مجموع المباراتين أمام أتلتيكو مدريد، مدرب الفريق الإنجليزي إيجور تودور بمشاعر مختلطة، خاصة بعد الفوز المثير في مباراة الإياب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن تشافي سيمونز سجل هدفين، بعد افتتاح راندال كولو مواني التسجيل في الدقيقة 30، ليساعد توتنهام على تحقيق أول فوز على أرضه منذ 20 يناير/كانون الثاني، والأول تحت قيادة تودور، منهياً سلسلة عدم الانتصارات التي استمرت ثماني مباريات.

وكان توتنهام قد مر بفترة صعبة في عام 2026، حيث جعلت خسارته 2-5 في مدريد الأسبوع الماضي تودور على حافة الإقالة، لكن التعادل 1-1 أمام ليفربول أعاد بعض الثقة، قبل أن يستعيد الفريق توازنه بهذا الفوز المعنوي 3-2، قبل مواجهة نوتنجهام فورست المرتقبة يوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تودور، في إشارة إلى تأخر توتنهام بأربعة أهداف خلال 22 دقيقة فقط في مباراة الذهاب: «المشاعر مختلطة».

وأضاف: «بالطبع خرجنا من البطولة، لكن كان هناك شعور بوجود فريق جيد جداً على أرض الملعب، وأداء رائع من اللاعبين».

وتابع: «الطاقة كانت رائعة. منذ اللحظة الأولى، أدرك المشجعون أن الفريق سيبذل كل ما في وسعه، وكانوا معنا من البداية حتى النهاية، وكان ذلك أمراً جميلاً».

وأكد: «بعد ما شهدناه اليوم، هناك تساؤلات حول مباراة الذهاب. لو لم يحدث ما حدث، أعتقد أننا كنا نملك فرصة جيدة للتأهل أمام أتلتيكو مدريد».