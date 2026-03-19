سيميوني يحتفل بالتأهل ويثني على لاعبيه

أعرب دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، عن سعادته بالتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه برشلونة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن فريقه كان يستحق التعادل أمام توتنهام.

وخسر أتلتيكو مدريد أمام مضيفه توتنهام 2-3 أمس الأربعاء في إياب دور الـ16 من البطولة، لكنه تأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 7-5.

وقال سيميوني في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «ركلة الجزاء جاءت في النهاية، وربما كنا نستحق التعادل، لكنه كان أداءً رائعاً من اللاعبين».

وأضاف: «هذه لحظة للفرح، إنه وقت للسعادة كنادٍ وكفريق، وسعادة جماهيرنا في النهاية وهم يستمتعون بهذا التأهل والوصول إلى دور الثمانية، إنه أمر رائع».