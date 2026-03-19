هاري كين يصنع التاريخ بمعادلة رقم ميسي والتفوق على رونالدو

واصل نجم هجوم بايرن ميونخ، هاري كين، صنع التاريخ وكتابة الأرقام القياسية في مسيرته، بعدما أصبح أول لاعب إنجليزي يسجل 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا.

ورغم غيابه عن لقاء الذهاب الذي جمع بين بايرن ميونخ وأتالانتا الإيطالي، والذي انتهى بنتيجة 6-1، عاد كين وشارك في الفوز الذي تحقق في الإياب على ملعب «أليانز آرينا» بنتيجة 4-1، مسجلاً هدفين ليكتب فصلاً جديداً في مسيرته الحافلة بالأرقام.

ونجح هاري كين في معادلة سرعة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي في الوصول إلى 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق هذا الرقم في 66 مباراة فقط، ليكون من بين أسرع اللاعبين وصولاً إلى هذا الإنجاز.

وعادل مهاجم بايرن ميونخ عدد المباريات التي احتاج إليها ميسي للوصول إلى 50 هدفاً في البطولة، كما تفوق على كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لدوري الأبطال، الذي احتاج إلى 91 مباراة لتحقيق الرقم ذاته.

ولم يسبقه إلى هذا الإنجاز بعدد مباريات أقل سوى الثنائي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، الذي وصل إلى 50 هدفاً في 49 مباراة، والهولندي رود فان نيستلروي، نجم مانشستر يونايتد السابق، الذي حقق ذلك في 62 مباراة.

واقترب كين بأهدافه الـ50 من دخول قائمة العشرة الأوائل في ترتيب هدافي المسابقة، بعدما عادل رقم الفرنسي تييري هنري في المركز الحادي عشر، في قائمة يتصدرها كريستيانو رونالدو برصيد 140 هدفاً.

ويواجه بايرن ميونخ فريق ريال مدريد في الدور ربع النهائي، في مواجهة مرتقبة بين عملاقين أوروبيين يملكان معاً 21 لقباً في دوري أبطال أوروبا.