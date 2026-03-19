68 هدفاً في ثمن النهائي تكتب تاريخاً جديداً لدوري الأبطال

شهد دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أعلى معدل تهديفي منذ أكثر من 60 عاماً، ليعيد كتابة سجلات البطولة القارية، في واحد من أكثر المواسم غزارة تهديفية في تاريخ المسابقة.

وسجل خلال مباريات ثمن النهائي 68 هدفاً في 16 مباراة، بمعدل 4.25 هدف في المباراة الواحدة، لتضع هذه الحصيلة دور الـ16 في الموسم الحالي بالمركز الثالث تاريخياً بين أكثر أدوار دوري الأبطال تهديفاً في هذه المرحلة، بعد موسم 1959-1960 الذي شهد 74 هدفاً، ونسخة 1955-1956 التي شهدت 71 هدفاً.

وشهدت مباريات هذا الدور العديد من النتائج غير المتكافئة، حيث بلغ مجموع الأهداف 50-18 لصالح الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي.

وكان فوز بايرن ميونخ الألماني على أتالانتا الإيطالي هو الأكبر في دور الـ16، بإجمالي 10-2 في مجموع المباراتين، بعد فوزه ذهاباً 6-1، وإياباً 4-1.

واكتسح حامل اللقب، باريس سان جيرمان، تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين، كما تأهل برشلونة الإسباني على حساب نيوكاسل الإنجليزي بنتيجة 8-3، إذ رغم التعادل ذهاباً 1-1، فإن الفريق الكتالوني فاز إياباً 7-2.

وصعد أتلتيكو مدريد على حساب توتنهام بنتيجة 7-5 في مجموع المباراتين، فيما تأهل ريال مدريد على حساب مانشستر سيتي بنتيجة إجمالية 5-1، بعد الفوز ذهاباً 3-0 وإياباً 2-1.

كما شهدت مواجهة سبورتنغ لشبونة البرتغالي أمام بودو غليمت النرويجي أهدافاً غزيرة، بعد أن حسم الفريق البرتغالي المواجهة لصالحه بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

بينما اكتفى ليفربول بتسجيل 4 أهداف في شباك غلطة سراي إياباً، عوض بها خسارته ذهاباً 0-1.

وكانت مواجهة أرسنال وباير ليفركوزن الأقل تهديفاً في مباريات ثمن النهائي، بعد أن تعادل الفريقان ذهاباً 1-1، وتأهل أرسنال بفوزه في الإياب 2-0.

ويشهد الدور ربع النهائي مواجهات قوية، أبرزها مواجهة ريال مدريد مع بايرن ميونخ، ولقاء باريس سان جيرمان مع ليفربول، إضافة إلى مواجهة إسبانية خالصة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، فيما يلتقي سبورتنغ لشبونة مع أرسنال.