إنتر يسعى لتعزيز الصدارة أمام فيورنتينا

يسعى فريق إنتر ميلان لتحقيق الفوز في مواجهة فيورنتينا، يوم الأحد المقبل، من أجل تعزيز صدارته ومواصلة طريقه نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث تنطلق منافسات الجولة الـ30 غداً الجمعة.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني، الذي سيواجه ضيفه تورينو بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة نفسها.

وتعثر إنتر ميلان وتعادل مع أتالانتا في الجولة الماضية، ويرغب فريق المدرب كريستيان كيفو في تحقيق فوز جديد يقربه من اللقب رقم 21 في تاريخه.

ولم يحقق إنتر ميلان اللقب منذ موسم 2023-2024، ويواجه فيورنتينا، صاحب المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.

ويسعى فيورنتينا لإحداث المفاجأة، خاصة أنه يبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية.

ومن جانبه، سيحاول ميلان تحقيق الفوز على تورينو يوم السبت، من أجل تعويض جماهيره عن الخسارة في الجولة الماضية أمام لاتسيو.

وأضاع ميلان فرصة تضييق الفارق مع إنتر، بعد تعادل الأخير مع أتالانتا، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام لاتسيو، ما أثر على حظوظه في المنافسة.

ويحتل تورينو المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

ومن جانبه، يفتتح نابولي مباريات الجولة عندما يحل ضيفاً على كالياري غداً الجمعة.

ويحتل نابولي المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف ميلان، ويأمل في تعثر الأخير من أجل القفز إلى المركز الثاني.

ويسعى نابولي لتحقيق الفوز على كالياري، رغم صعوبة المهمة أمام فريق يحتل المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة، ويبتعد بست نقاط عن مراكز الهبوط.

وفي مواجهات أخرى، يستضيف كومو فريق بيزا يوم الأحد، سعياً لتعزيز آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفاز كومو على روما 2-1 في الجولة الماضية، ليحافظ على المركز الرابع برصيد 54 نقطة، ويواصل حلمه في المنافسة على المراكز المتقدمة.

ومن جانبه، يلتقي روما مع ليتشي يوم الأحد، آملاً في تحقيق الفوز وانتظار تعثر كومو.

وفي باقي المباريات، يلتقي جنوه مع أودينيزي، وبارما مع كريمونيزي، ويوفنتوس مع ساسولو، وأتالانتا مع هيلاس فيرونا، وبولونيا مع لاتسيو.