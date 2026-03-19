الفلبين تتأهل لمونديال السيدات على حساب أوزبكستان

تأهل منتخب الفلبين لكرة القدم للسيدات إلى نهائيات كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل، عقب فوزه على أوزبكستان 2-0، اليوم الخميس، على ملعب مدينة جولد كوست، ضمن ملحق تصفيات كأس العالم في كأس آسيا للسيدات.

وسجل هدفي المنتخب الفلبيني أنجيلا بيرد في الدقيقة 47، وجاسلين ساويكي في الدقيقة 52.

وتقام المباراة الثانية ضمن الملحق اليوم أيضاً، حيث تلتقي تايوان مع كوريا الشمالية.

وبهذه النتيجة، تأهل منتخب الفلبين إلى نهائيات كأس العالم، في حين ينتقل المنتخب الأوزبكي لخوض الملحق العالمي، الذي يتضمن أيضاً ثلاث بطاقات إضافية متاحة.

ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الستة الأولى تتأهل لتمثيل قارة آسيا في كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل.